Nicaragüense pierde la vida en accidente de tránsito en Wisconsin, Estados Unidos

El coterráneo Enyel Roberto Martínez Acevedo, de 35 años de edad, pereció en un lamentable accidente de tránsito en Wisconsin, Estados Unidos.

Enyel Roberto Martínez Acevedo, de 35 años

Enyel Martínez sufrió la tragedia vial la madrugada de ayer donde otra persona también falleció, dijo una hermana del pinolero.

De momento se desconocen mayores detalles como ocurrió la desgracia que cobró la vida del compatriota Enyel Roberto Martínez Acevedo quien era originario de la comunidad Parcelas, municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.