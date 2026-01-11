Nicaragüense pierde la vida al chocar contra poste del tendido eléctrico en Costa Rica

Un pinolero de apellido Sandigo, de 37 años, murió la noche del sábado al estrellarse contra un poste de tendido eléctrico en el sector de Nuevo Arenal de Tilarán, en Guanacaste, Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detalla que el nicaragüense perdió el control de la moto por causas desconocidas y terminó impactando contra el punto fijo.

A causa del impacto, el pinolero sufrió una muerte inmediata, sin embargo, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia.

