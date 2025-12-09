Nicaragüense muere atropellado por vehículo en Texas, Estados Unidos

El joven compatriota Didier Josué Leiva Peralta, de 21 años, falleció en un hospital de Houston, Texas, luego de ser atropellado por un vehículo la semana pasada.

Didier Josué Leiva Peralta, de 21 años

El connacional, originario del barrio Bertilda Olegario de Managua, fue impactado por un automotor desconocido mientras caminaba de regreso a casa desde su trabajo el pasado miércoles 3 de diciembre.

Leiva Peralta, quien había llegado a Estados Unidos hace un año y medio, permaneció en la unidad de cuidados intensivos del hospital Memorial, pero lamentablemente, fue desconectado de los equipos de soporte vital el día de ayer.

Las autoridades locales de Houston están investigando el caso para dar con el responsable del atropello, en tanto la familia de la víctima se encuentra ahora gestionando el proceso de repatriación de los restos a Nicaragua.

