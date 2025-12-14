Nicaragüense muere atropellado por tres vehículos en Alajuela, Costa Rica

El compatriota Roberto Antonio Duarte Rodríguez, de 37 años, murió de manera espantosa al ser arrollado por 3 vehículos en una carretera del cantón de Guatuso, en Alajuela, Costa Rica la madrugada de ayer domingo.

El nicaragüense Roberto Antonio Duarte Rodríguez, de 37 años

El nica iba caminando presuntamente en estado de ebriedad en medio de la carretera cuando fue impactado por un vehículo que lo catapultó al carril contrario de la vía, en donde un segundo automotor lo impactó.

Al ser impactado por el segundo vehículo, el infortunado volvió a caer en el carril anterior, donde un tercer automotor lo terminó rematando.

La policía de tránsito de Alajuela, Costa Rica, investiga la tragedia vial.

A 16 días que finalice el año 2025, las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 75 compatriotas han muerto en Costa Rica, 25 de ellos en accidentes de tránsito.

