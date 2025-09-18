Nicaragüense muere al caer a un pozo mientras recogía aceitunas en España

El nicaragüense Allan Alberto Trujillo Aragón, de 23 años de edad, falleció ahogado al caer al fondo de un pozo cuando laboraba en la recolección de aceitunas en el municipio de Utrera, en Sevilla, España.

Trabajador nicaragüense fallece en pozo durante la aceituna

El lamentable hecho ocurrió a las 11:45 de la mañana del martes 9 de septiembre en una empresa agrícola ubicada en el lugar conocido como La Jornada, en el Camino de las Perdigueras de Utrera.

Hasta el sitio llegaron miembros de la Guardia Civil y el servicio unificado de emergencias de Andalucía, sin embargo cuando recuperaron y revisaron el cuerpo confirmaron que ya no tenía los signos vitales.

Se presume que al precipitarse al pozo sufrió un golpe en la cabeza que lo desmayó y en esas circunstancias falleció al quedar sumergido en el agua.

Debido a que los trabajadores son dispersados durante la recolecta de aceitunas, sus compañeros no se percataron de su caída, hasta que un supervisor empezó a buscarlo y lo halló al fondo del pozo.

Allan Trujillo era originario del departamento de León, llegó a España hace tres años y residía en una localidad de Sevilla junto a su pareja y otros amigos nicaragüenses.

El pinolero estaba indocumentado y trabajaba de manera ilegal con esperanzas de gestionar su proceso de regularización.

La Asociación Nicaragüense Sevilla España informó que la familia de Trujillo desea repatriar el cuerpo a Nicaragua, por lo que realizan una campaña de recaudación con una meta de 6,000 euros.

