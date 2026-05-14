Nicaragua y Panamá exploran colaboración en educación técnica y formación profesional

La Embajada de Nicaragua en Panamá realizó una visita institucional y de trabajo al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) de ese país hermano, con el objetivo de estrechar los lazos bilaterales y explorar áreas de colaboración técnica.

El Embajador, compañero Carlos Midence, fue recibido por la Gerente Educativa del ITSE, Suzanne Sáez, junto a un amplio equipo de directores de las escuelas de Tecnología Industrial, Innovación Digital, Negocios, Hospitalidad y Turismo.

Durante el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en que la educación técnica y la formación profesional actualizada son pilares esenciales para la economía sostenible, el desarrollo humano y el bienestar social.

Las autoridades del ITSE presentaron sus programas de ciclo corto enfocados en la inserción laboral, destacando las carreras con mayor demanda entre la juventud panameña y su articulación con los sectores productivos nacionales.

Por su parte, el Embajador Midence compartió los significativos avances y logros educativos alcanzados en Nicaragua bajo el Modelo de Economía Creativa y Emprendedora.

Resaltó la fortaleza y extensión del Tecnológico Nacional (INATEC), subrayando el enfoque inclusivo y la dignificación del magisterio y estudiantado. Asimismo, enfatizó que en Nicaragua la educación es un derecho humano vital, garantizado de forma gratuita, con infraestructura moderna y tecnología de punta en todo el territorio.

Como resultado de esta visita, se acordó mantener una comunicación abierta para dar seguimiento a la posibilidad de intercambiar experiencias entre el ITSE y el Tecnológico Nacional de Nicaragua.

De igual manera, se proyecta la organización de actividades culturales y académicas conjuntas, fortaleciendo así los vínculos de hermandad y cooperación técnica entre ambos pueblos centroamericanos.

