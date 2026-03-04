Nicaragua triunfa sobre los Cardenales de San Luis con cuadrangular de Trujillo

La selección de béisbol de Nicaragua venció 2-1 a los Cardenales de San Luis en el último partido amistoso previo al Clásico mundial de béisbol, la tarde de este martes.

Victoria histórica de Nicaragua sobre los Cardenales de San Luis

El encuentro fue definido por un cuadrangular de dos carreras conectado por el chinandegano Enmanuel Trujillo, ante el lanzador Matthew Liberatore en el tercer episodio.

Además de Enmanuel Trujillo, el artillero Ismael Munguía ligó tres hits, Mark Vientos conectó dos, en total la tropa pinolera descargó nueve imparables.

Sin embargo el bateo pinolero se tragó 13 ponches ante el picheo de los Cardenales.

Por Nicaragua trabajaron en picheo Dilmer Mejía, Juan Carlos Ramírez, Duque Hebbert, Carlos Teller, Osman Gutiérrez, Kenword Burton y Kenword Burton.

Los Cardenales de San Luis, anotaron su carrera, por medio de cuadrangular ante Leonel Sequera, picher que es de San Luis y estaba jugando prestado con Nicaragua.

Este viernes la selección de béisbol de Nicaragua debuta ante República Dominicana en el clásico mundial de béisbol.

Nuestro lanzador abridor será el ex grandes Ligas Erasmo Ramírez.

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