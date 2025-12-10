Nicaragua saluda a Burkina Faso en el 67 aniversario del Día de la República

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al Hermano Pueblo y Gobierno de Burkina Faso.

El mensaje fue dirigido al Capitán Ibrahim Traoré, presidente del Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración de Burkina Faso, con motivo de conmemorar mañana jueves 11 de diciembre el 67 Aniversario del Día de la República.

Nicaragua expresó sus «Sinceras y Revolucionarias Felicitaciones» y recordó con respeto la gesta heroica del pueblo burkinés en su lucha por la Autodeterminación, Independencia y la Dignidad Nacional.

Los líderes nicaragüenses saludaron con admiración los esfuerzos que realiza el Gobierno de Burkina Faso por la Paz, la Estabilidad, el Desarrollo y la Justicia Social.

En el mensaje, Nicaragua reiteró su firme voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de Hermandad, Solidaridad y Cooperación entre ambos Pueblos y Gobiernos, en medio de los desafíos históricos y las injusticias que enfrentan como Pueblos Soberanos ante fuerzas neocoloniales e imperialistas.

