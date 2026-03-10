Nicaragua no registró personas afectadas por el Covid durante la última semana

El Ministerio de Salud informó que entre el 03 y el 10 de marzo no se presentaron casos de COVID confirmado.

Asimismo, indicó que desde el inicio de la pandemia hasta este martes ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

El MINSA agregó en su informe que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 580 nicaragüenses, y seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!, concluyó el informe del Ministerio de Salud.