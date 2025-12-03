Nicaragua lamenta el fallecimiento del diplomático ruso Nikolay M. Vladimir

El Gobierno de Nicaragua emitió una nota de prensa expresando su profunda tristeza por la partida a otro Plano de Vida del compañero Nikolay M. Vladimir, quien representó al Pueblo y Gobierno de la Federación de Rusia ante Nicaragua.

Nikolay M. Vladimir

En el mensaje, firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo este 3 de diciembre, se recordó a Nikolay M. Vladimir como un «orgulloso Soldado y Diplomático» de Rusia, destacando su «gran empeño, respeto y aprecio por Nicaragua» y los derechos de los nicaragüenses.

El Gobierno nicaragüense expresó su Solidaridad y Condolencias al Presidente ruso Vladimir Putin; al Canciller Serguei Lavrov; a la esposa, hijos, familiares, compañeros y amigos del fallecido.

La nota subraya que la labor de Nikolay M. Vladimir por un «Futuro de Libertades y Realizaciones» se concreta en el avance de los Pueblos que luchan por un «Mundo de Respeto, Diálogo y Paz».

Nicaragua aseguró que el recuerdo de su intenso trabajo por ese mundo que se está alcanzando estará siempre entre los nicaragüenses, «uniendo más y más la Gloriosa Historia, Memoria y el Presente de firmes Avances de nuestros valientes Pueblos.»