Nica muere en accidente de camión en Virginia Occidental, Estados Unidos

El nicaragüense Lester Antonio Ruiz, de 44 años, murió la tarde del pasado martes 7 de octubre al volcarse el camión en que viajaba en el condado de Berkeley, en Virginia Occidental, Estados Unidos.

Lester Antonio Ruiz, de 44 años,

Lester Ruiz era originario de Estelí y fue declarado fallecido en el Centro Médico Berkeley tras haber sido expulsado del vehículo, a través de la ventanilla del copiloto.

El accidente sucedió en horas de la tarde, cuando el esteliano viajaba en el camión, en el cual laboraba como ayudante.

El pesado vehículo era conducido por el salvadoreño Horacio Alfredo Canales, patrón del pinolero, y otro trabajador de nombre Winston, originario de Chontales, Nicaragua, quien resultó ileso y alertó a la familia del fallecido.

Las autoridades del Sheriff del Condado de Berkeley están a cargo de la investigación y manejan el exceso de velocidad como la principal causa del trágico accidente.

