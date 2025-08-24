type here...
domingo, agosto 24, 2025
Sucesos

Nica fallece y su esposa e hijo quedan graves tras sufrir accident en Denver, Estados Unidos

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El nicaragüense Jeremías Almendares Zelaya, de 50 años, murió este fin de semana producto de un accidente de tránsito ocurrido en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Jeremías conducía un vehículo en compañía de su esposa Vilma Castellanos y su hijo Sadrac Almendares Roque, quienes quedaron graves de salud producto del accidente, cuyos detalles son desconocidos.

Jeremías Almendares Zelaya era originario de la comunidad Las Pozas, en la zona de Wamblán, en Wiwilí, Jinotega.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya con respecto a nicas fallecidos en el exterior, indican que Jeremías es el compatriota numero 25 que muere este año en Estados Unidos producto de accidente de tránsito.

