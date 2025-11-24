Nica fallece en San José, Costa Rica, víctima de accidente laboral

El ciudadano Lester Ramón Delgadillo Morales, oriundo de la comunidad La Ceiba, en el municipio de León, murió el sábado víctima de las graves lesiones que sufrió hace 2 meses en un accidente laboral en San José, Costa Rica.

El nicaragüense Lester Ramón Delgadillo Morales

Información extraoficial indica que Lester Ramon estaba trabajando como albañil, cuando cayó de un andamio a varios metros de altura, sufriendo lesiones que le causaron la muerte el fin de semana.

La familia de Lester Ramón Delgadillo Morales ya se encuentra haciendo las respectivas diligencias, para repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer, León.

