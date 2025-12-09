Nica es arrestado por dedicarse a la venta de drogas en Alajuela, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Solano, de 36 años, fue capturado la mañana de este martes en una vivienda situada en Río Cuarto de Alajuela, en Costa Rica, por dedicarse a la venta de cocaína, crack y marihuana.

Detienen en Alajuela a nicaragüense por venta de drogas

La detención fue realizada por agentes de la Delegación Regional de San Carlos del Organismo de Investigación Judicial, quienes ejecutaron el allanamiento tras recibir denuncias de los pobladores.

Según informó la policía judicial, en el sitio decomisaron diversos indicios relevantes para el caso, los cuales serán utilizados como evidencias durante el proceso.

El detenido fue trasladado a las celdas judiciales de San Carlos, donde permanecerá bajo custodia mientras se determina su situación. XXX