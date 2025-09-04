Nica al borde de la muerte al recibir potente descarga eléctrica en la capital de Costa Rica

El nicaragüense Jeffrey Medina, de 26 años de edad, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital México, de San José, tras haber recibido una potente descarga eléctrica mientras laboraba en la capital costarricense.

Jeffrey Medina, de 26 años

Los informes indican que Medina se encontraba trabajando en el tercer piso de un edificio cuando hizo contacto con un cable de alta tensión que lo electrocutó y dejó inconsciente.

Jeffrey es originario del barrio Juan Castro, del municipio de Tipitapa, desde donde sus familiares denunciaron que ahora la empresa donde laboraba no quiere asumir la responsabilidad en el accidente.

Asimismo, los parientes expresaron que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos médicos de Medina en el vecino país, por lo que pidieron justicia y apoyo económico.

Si alguien desea aportar económicamente puede contactarse al número +505 8942 7272 con Javier Medina, padre del joven afectado.

