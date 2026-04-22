Nandaimeño desaparecido es encontrado sin vida tras bajón de potasio en León

El ciudadano Alexander Acevedo, de 31 años, quien había sido reportado como desaparecido por su familia, fue encontrado muerto en la ciudad de León.

Alexander Acevedo, de 31 años

Ingrid Acevedo explicó que Alexander era de la comunidad El Guanacaste, de Nandaime, Granada, y viajó con unos amigos a León para trabajarle a una empresa sub contratista de Disnorte-Dissur, derramando árboles que afectan el tendido eléctrico.

Según Ingrid, ahora se enteraron que, su hermano estuvo hospitalizado porque se le bajó el potasio; pero decidió abandonar el centro asistencial.

Presuntamente en la calle tuvo otra recaída y al no tener familiares en León, lamentablemente nadie lo auxilió y murió.

“De momento no sabemos con exactitud donde falleció, pero la Policía nos llamó para notificarnos”, dijo la hermana mientras se disponía a viajar desde Granada a León para reclamar el cuerpo.

