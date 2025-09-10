Nandaime: Tres personas lesionadas, una de ellas grave, en colisión de motocicleta y carretón

Con fractura de falanges proximales en la mano derecha, así como un trauma cerrado de abdomen, resulto anoche la señora María Antonia Moya Mendoza, de 44 años, luego que la moto en la que viajaba de pasajera impactara contra un carretón de caballo, en el kilómetro 65 de la carretera Nandaime-Jinotepe.

Accidente de moto en Nandaime: dos heridos graves

Cazadores de noticias informaron que María Antonia viajaba como acompañante de José Daniel Moya, y al impactar la motocicleta placas GR 14473, contra un carretón de caballo maniobrado por Byron José Cruz, ambos resultaron con lesiones leves.

“Yo vengo de arrancar yuca, cuando sentí el fuerte impacto que me hizo caer del carretón, el motociclista iba desmangado, al punto que no miró el chaleco lumínico que llevaba puesto, a ellos se los llevaron al hospital”, expresó Moya.

Se conoció que al momento del accidente la pareja de motociclistas se dirigía hacia Diriomo, en la misma dirección de sur a norte, por donde se trasladaba el carretón de caballo, al que impacto por la parte de atrás, por no guardar distancia.

La pareja de motociclistas fue llevada al hospital primario Monte Carmelo de Nandaime, de donde María Antonia Moya Mendoza, fue transferida al hospital Amistad Japón-Nicaragua.

En otro accidente…José Noel Castro, sufrió severas lesiones al accidentarse en la moto que conducía, en el kilómetro 148 de la carretera vieja a Jinotega.

Cazadores de noticias informaron que Castro colisionó frontalmente con otra motocicleta cuando se dirigía hacia la ciudad de Matagalpa.

José Noel fue atendido por la Cruz Blanca, con apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que lo trasladaron a un centro hospitalario debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes de tránsito llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades en el hecho que mantiene al joven en estado delicado de salud.

