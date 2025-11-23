Mujer va parar al hospital al ser impactada por motocicleta en carretera Nandaime – Granada

La señora Margot Sánchez Pavón, de 54 años de edad, resultó gravemente lesionada al ser impactada por la motocicleta conducida por Milton Javier Flores de 22 años, quien se desplazaba por el kilómetro 61 y medio de la carretera Nandaime-Granada, la noche de este sábado.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que la señora Sánchez Pavón andaba en estado de ebriedad, al momento de cruzar la vía de forma imprudente, dando paso al accidente.

La mujer fue trasladada al hospital Amistad Japón Nicaragua por la gravedad de las lesiones, en tanto, agentes policiales investigan mayores datos del caso.

