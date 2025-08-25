Mujer recién llegada de España es encontrada sin vida dentro de su casa en Palacagüina

La señora Xiomara Mejía, de unos 40 años de edad, fue hallada sin vida dentro de su casa ubicada en el sector de El Plan, en la comunidad La Tuna, en Palacagüina, Madriz.

Según habitantes del sector, Xiomara vivía sola y presuntamente falleció a consecuencias de un infarto cardiaco.

Los vecinos calculan que la mujer tenía por lo menos tres días de haber fallecido y se dieron cuenta hasta que la fetidez en el ambiente los alertó.

Agentes policiales llegaron al lugar con un médico forense para determinar las causas del deceso y descartar mano criminal.

De acuerdo con algunos pobladores, Xiomara tenía poco tiempo de haber regresado de España, y fue sepultada de inmediato en el cementerio de la localidad, debido al avanzado estado de descomposición.

