Mujer muere atropellada por vehículo desconocido en San Benito, Tipitapa

Una mujer de identidad desconocida, de unos 30 años, murió atropellada la madrugada de hoy domingo, en San Benito, Tipitapa.

Mujer atropellada fatalmente en la Panamericana Norte

Se presume que la víctima intentaba cruzar la vía, en el kilómetro 32 de la carretera panamericana norte, cuando fue impactada por un vehículo de características desconocidas cuyo conductor se fugó.

La ahora occisa era delgada, morena, y de estatura media. Al momento de la fatalidad vestía una camisa amarilla, una licra gris con negro, y sandalias negras con suela amarilla.

El cuerpo de la infortunada fue trasladada al Instituto de Medicina Legal donde se espera que sea identificada y reclamada por sus familiares.

En tanto, la policía de Tipitapa amplía las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del conductor involucrado en la fatalidad vial.

