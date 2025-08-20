type here...
Sucesos

Mujer hallada sin vida en Reparto Serrano espera ser reclamada en Medicina Legal

Por Jhonny Martínez
En el Instituto de Medicina Legal sigue sin ser identificada una mujer de unos 50 años de edad, quien la noche del sábado pasado fue encontraba muerta sobre una acera de la empresa TRANSNICA dos cuadras al norte, en el Reparto Serrano, en Managua.

Mujer sin identificar hallada muerta en Managua
La infortunada era de tez morena, contextura recia, vestía un pescador color azul con la marca Nike, camisa con rayas blancas, moradas y verdes, y andaba descalza.

Al conocer del caso, agentes policiales se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso.

En tanto el cuerpo de la fallecida fue llevado a la morgue de Medicina Legal en donde se espera que sus familiares lleguen a reconocerla y reclamarla para darle cristiana sepultura.

