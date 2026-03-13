Mujer fue atropellada por auto luego que conductora evadió colisión con un bus en Managua

La ciudadana Ruth Alemán Cruz resultó con golpes de consideración en diversas partes del cuerpo tras ser atropellada mientras se encontraba en una acera, en Managua.

El accidente ocurrió cuando Abigail Cruz se salió de la vía con el automóvil que conducía en un intento por evitar una colisión contra una unidad de transporte colectivo.

Abigail manifestó que perdió el control de su auto negro con placas de Chinandega al intentar esquivar al bus para no impactarlo por la parte trasera, luego de que este presuntamente le invadió el carril.

Por su parte, el conductor del bus, Amílcar Ramos, rechazó esa versión asegurando que se encontraba debidamente estacionado subiendo pasajeros al momento del percance.

Técnicos de la Cruz Blanca brindaron los primeros auxilios a Ruth Alemán Cruz y la trasladaron de emergencia a un hospital capitalino.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de ambos conductores en el percance vial.