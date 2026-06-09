Muchacha es encontrada ahogada en una poza de Ciudad Darío

La joven Dalila del Carmen Torres Chávez, de 20 años, fue encontrada sin vida ayer en la poza llamada El Mango, localizada en el barrio El Triunfo, municipio de Ciudad Darío, Matagalpa.

El hallazgo fue hecho por un menor al ver el cuerpo de la joven flotando en la poza dando aviso a sus padres que a la vez hicieron el llamado a la policía.

Médicos del Silais de Ciudad Darío determinaron que la causa de muerte de Dalila Torres, fue por sumersión, descartando mano criminal.

El cuerpo fue entregado para sus exequias a su familia, que dijeron que Dalila del Carmen Torres Chávez, era consumidora de estupefacientes y tenía tres días de haber salido de su casa, situación que no les preocupó pues lo hacía constantemente pero siempre regresaba, pero esta vez ya lo hizo para ser velada y en las próximas horas darle cristiana sepultura.