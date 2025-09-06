Mujer asesinada por su expareja es sepultada en su natal Somoto, Madriz

La mañana de este sábado, en el cementerio municipal de Somoto, Madriz, familiares y amistades dieron el último adiós a Dora María González de 24 años, quien el pasado jueves fue asesinada de varias cuchilladas a manos de su expareja Pedro Carrasco García de 31 años.

El crimen se registró en una finca tabacalera ubicada a unos 100 metros al este de la gasolinera Puma Santa Lucía, en la ciudad de Estelí.

Doña María Auxiliadora González Alvarado, recordó el amor y esfuerzo de su hija por tratar de sacar adelante a sus dos pequeñas niñas que ahora quedan bajo su cuido.

“Quiero agradecer a toda la población que ha mostrado su solidaridad en estos momentos tan difíciles, de dolor y angustia por los que estamos pasando”, agregó doña María.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que Pedro Carrasco García, continúa ingresado en el hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, donde batalla por su vida, tras intentar suicidarse asestándose una cuchillada en el cuello.

Una vez que el femicida recupere su salud, será llevado ante las autoridades competentes para que responda por el delito cometido.