domingo, septiembre 14, 2025
Sucesos

Mujer acaba con la vida de supuesto marido en un bar del Mercado Mayoreo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

De dos estocadas en el cuello fue ultimado el ciudadano Adolfo Coban Salomon, de 41 años, a manos de una mujer que presuntamente era su pareja sentimental.

Cazadores de Noticias informaron que la madrugada de hoy domingo, los involucrados estaban tomando licor en un bar del mercado de Mayoreo, en Managua, cuando iniciaron una discusión por motivos desconocidos

En el pleito, la mujer apuñaló a la víctima y le causó la muerte.

El ahora occiso era originario de Puerto Cabezas, Caribe Norte.

De momento se desconoce la identidad de la autora del crimen y si ya fue capturada por la policía.

