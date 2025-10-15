Muertes por accidentes de tránsito disminuyeron durante los últimos 7 días, según la Policía

La Policía Nacional dio a conocer en su Reporte Semanal de Accidentes de Tránsito, que entre el lunes 6 al domingo 12 de octubre de 2025, hubo una significativa disminución en las víctimas mortales por percances viales.

La institución detalló que entre el 1.º de enero y el 12 de octubre de 2025, se registró una reducción de 29 personas fallecidas y 167 personas lesionadas en comparación con el mismo periodo de 2024.

Durante la última semana, la Policía Nacional registró un total de 1,198 colisiones que dejaron como resultado 36 personas lesionadas.

Los departamentos que reportaron la mayor cantidad de accidentes fueron: Managua: 788 colisiones; León, 63; y Matagalpa con 59.

Los vehículos más involucrados en los accidentes de tránsito fueron los automóviles con 328 casos y las motocicletas con 319.

Con el fin de prevenir accidentes, la Policía Nacional incrementó las acciones preventivas, deteniendo a 529 conductores por manejar en estado de ebriedad.

Asimismo, 847 ciudadanos fueron apresados y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

Además, se realizaron 18,795 pruebas de alcoholemia y se suspendieron 94 licencias de conducir.

Las acciones preventivas incluyeron seminarios de educación vial, regulación del tránsito en 74 tramos de carreteras y la capacitación a propietarios de transporte público y privado.

