Muerte sorprende a “El Picudo” en habitación que alquilaba en Managua

La muerte sorprendió a Rubén Antonio Rocha Morales, de 78 años de edad, conocido cariñosamente como “El Picudo”, quien fue encontrado sin vida en la habitación que alquilaba en Managua.

El hecho ocurrió de donde fue el Cine León, una cuadra al Este y cuadra y media al Norte.

Al lugar se presentaron oficiales de la Policía Nacional, del distrito #2, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y coordinaron el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia; sin embargo, será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento.