Muere señor atropellado por un motociclista borracho en carretera Mateare

Don José Filadelfo Hernández, de 73 años, murió la tarde de hoy martes, a causa de las lesiones que sufrió el pasado domingo, al ser atropellado en el kilómetro 16 y medio de la carretera a Xiloá, en Mateare.

Según los registros, don José intentaba cruzar la vía cuando fue atropellado por la moto placa M 313-617 que conducía en estado de ebriedad José García, de 32 años.

A causa del impacto, don José Filadelfo sufrió múltiples lesiones graves, por lo cual fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, donde falleció a pesar de todos los cuidados médicos.