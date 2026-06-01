Muere segunda víctima de colisión entre motos en El Cúa
Kevin Neftalí Dubón Castillo, de 21 años, se convirtió en la segunda víctima de la colisión entre dos motocicletas ocurrida anoche en el sector de Bocaycito, municipio de El Cuá, Jinotega.
En el lugar falleció Juan Carlos Ramos, de 38 años, quien conducía la moto marca Genesis, color rojo, placa RI 45491, en tanto Kevin Dubón murió horas después en el centro asistencial adonde fue llevado.
Cazadores de noticias informaron que Kevin Dubón viajaba como pasajero de la motocicleta marca AKT, color negro, placa JI 50832, que era conducida por Anderson Daly Castellón Moreno, quien resultó lesionado.
En el accidente también resultó con politraumatismo, Miriam Josefa López Chavarría, quien viajaba como acompañante en la moto manejada por Juan Carlos Ramos.
De acuerdo con testigos, el encontronazo mortal ocurrió cuando Juan Ramos realizó una maniobra en su moto para capear un semoviente que se cruzó en la vía, impactando de frente la moto manejada por Anderson Daly Castellón Moreno.