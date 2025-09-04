Muere joven motociclista días después de estrellarse contra semoviente en Wiwilí, Jinotega

En sala de neurocirugía del hospital Antonio Lenin Fonseca falleció el joven Hasmir Haniel Rugama Flores, de 20 años, a causa del trauma craneal severo, más politraumatismo que sufrió al impactar la motocicleta que conducía contra un semoviente en Wiwilí, departamento de Jinotega.
Tu Nueva Radio conoció que el accidente ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando el joven Hasmir Haniel se dirigía a su casa luego de realizar unas diligencias.
Rugama Flores había sido llevado en primera instancia al hospital primario de Wiwili, y luego trasladado al hospital Victoria Mota, en la Ciudad de Jinotega, de donde lo transfirieron al centro asistencial capitalino, donde a pesar del cuidado médico falleció.
El señor Ezequiel Apolinar Rugama padre del ahora occiso firmó acta de desistimiento para el cuerpo no fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal, por lo que opto a llevarse el féretro al reparto Canadá, en el municipio de Wiwilí, donde residía para ser velado y darle cristiana sepultura.
En el hospital Antonio Lenin Fonseca también falleció, pero por causa natural Roger Berrios, de 43 años, a causa de las complicaciones de salud que padecía. Residía en el barrio Carlos Reyna de Managua.