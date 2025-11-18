Muchacho se mata al viajar con dos amigos en una motocicleta cerca de El Almendro

El joven Julián Alvarado, de 23 años, falleció por las múltiples lesiones que sufrió al accidentarse en una moto en la que viaja con otros dos amigos.

Nuestro colaborados en Río San Juan, informó que la tragedia ocurrió ayer a eso de las 11:43 minutos de la noche, en la comarca Las Bellezas, municipio de El Almendro.

Aparentemente el sobrepeso en el vehículo de dos ruedas provocó que el conductor perdiera el control y derraparan en el pavimento, donde Julián sufrió las lesiones que lo llevaron a la muerte en el lugar.

En el accidente resultaron lesionados Luis Antonio Duarte Cerna, de 33 años y Dennis Raúl Sánchez, de 39 años, los que fueron llevados al centro asistencial de la zona.

En tanto el cuerpo de Julián Alvares, fue trasladado a la comunidad Montevideo, en El Almendro, donde será velado hoy y mañana se realizara su sepelio.

