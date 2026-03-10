Muchacho que sufría de alcoholismo y depresión acaba con su vida en Telica

Un joven de apellidos Solís, de 23 años, se privó de su existencia mediante la asfixia mecánica en la casa que habitaba en el barrio El Cementerio, del municipio de Telica, departamento de León.

El lamentable hecho ocurrió la noche de ayer lunes y se descubrió luego de que allegados de Solís informaron del lamentable suceso a las autoridades policiales.

Al llegar al sitio los agentes, el señor Gerald Cárcamo Díaz les dijo que el infortunado era su sobrino, durante todo el lunes pasó encerrado y luego se enteraron de que estaba muerto.

Don Gerald señaló que su sobrino era una persona alcohólica y se mantenía deprimido, pero jamás pensó que llegara al extremo de auto eliminarse utilizando una sábana.

Al sitio del suceso se presentó un médico forense quien confirmó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

