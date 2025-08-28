type here...
Sucesos

Muchacho perece aplastado por árbol en La Dalia, Matagalpa

Por Jhonny Martínez
El joven de 18 años de edad, Harvin López, pereció de manera trágica la tarde de ayer miércoles, mientras realizaba labores de poda de árboles en la comarca Cátara, en el municipio de La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Según las primeras investigaciones, un árbol se desprendió inesperadamente y cayó sobre Harvin, causándole la muerte de manera inmediata.

Autoridades locales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras la comunidad lamenta profundamente esta irreparable pérdida.

