Muchacho muere tras mezclar alcohol y herbicida porque su mujer «lo mando a volar»

Un joven de apellido García, de 23 años, murió ayer lunes en un centro asistencial diez después de haber tomado una porción del letal herbicida Gramoxone, en la comunidad San Antonio, El Tortuguero, Caribe Sur

Presuntamente, el pasado 27 de febrero, García ingirió el químico mezclado con licor, despechado porque la mujer con quien convivía le dijo que ya no quería nada con él y lo corrió de su casa.

García fue llevado de inmediato al centro hospitalario donde los médicos le realizaron un lavado gástrico y evitar su muerte inmediata, pero su salud desmejoró por los graves daños que le causó el veneno, falleciendo.

