Muchacho fallece mientras jugaba Free Fire en Comunidad La Marañosa, Jinotega

Un infarto cardiaco podría ser la causa de muerte del joven Sander Dariel Salinas Talavera, de 19 años, ocurrida en la comunidad La Marañosa, en Wiwilí, Jinotega, la tarde de ayer miércoles.

Sander Dariel Salinas Talavera

Cazadores de noticias informaron que supuestamente Salinas Talavera estaba emocionado practicando el videojuego Free Fire, cuando se desvaneció repentinamente.

Aunque no es el primer caso de que un joven muere jugando Free Fire, la policía espera el dictamen forense para determinar la causa exacta de muerte de Sander Salinas Talavera.

En el mismo municipio de Wiwilí también falleció ayer, Jesús Jocksan Sequeira Cano, de 24 años, debido a un cuadro depresivo que supuestamente venía enfrentando.

La muerte de ambos muchachos tiene conmocionados a los habitantes de las comunidades donde residían.