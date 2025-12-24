Muchacho es asesinado con arma blanca en El Tuma – La Dalia

El joven Juan José Pérez, de 24 años, fue encontrado sin vida son supuestas heridas de arma blanca en un predio vacío localizado de la gasolinera Diago 75 varas al norte en El Tuma – La Dalia, Matagalpa.

El hallazgo fue realizado en horas de la mañana de este miércoles por personas que se dirigían a realizar sus labores cotidianas.

Al sitio se presentó un equipo técnico de la Policía, acompañado por miembros de Medicina Legal para iniciar las investigaciones del caso.

El fallecido habitaba en uno de los barrios del Tuma – La Dalia hacia donde fue trasladado su cuerpo para velarlo y luego darle cristiana sepultura.

