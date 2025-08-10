Muchacho desaparece mientras se bañaba en el balneario La Boquita

En calidad de desaparecido se encuentra desde la tarde de este domingo el joven José Issac Silva Pérez, de 16 años, quien fue arrastrado a las profundidades del mar por una corriente en el balneario La Boquita, en Diriamba, departamento de Carazo.

José Isaac estaba disfrutando de las aguas con varios amigos cuando una corriente marina se lo llevo, sin que hasta el momento haya sido encontrado vivo o muerto.

José Isaac Silva Pérez habitaba en el barrio El Bagazal, en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo, y antes de desaparecer en el mar grabo un video contando lo feliz que andaba en el balneario la Boquita.

Los padres del jovencito son José Luis Silva Ortiz y Lissette del Carmen González, quienes esperan hallarlo con vida o al menos que el mar les regrese el cuerpo para velarlo y darle cristiana sepultura.