Muchacha termina en el hospital tras perder el control de una moto en El Jicaral, León

La joven Narcisa García Treminio, de 23 años, resultó con heridas y fractura en su pierna derecha después de perder el control y caer de una moto marca Bajaj modelo Pulsar sin placa.

El accidente ocurrió en la carretera a San Francisco Libre, en el municipio El Jicaral, departamento de León, de donde fue llevada al hospital Oscar Danilo Rosales.

A ese mismo centro asistencial fue trasladado Pedro Samuel Izaguirre Solís, de 28 años, quien resultó con trauma craneal severo al caer de la rama de un palo de mangos cuando cortaba sus frutas.

El hecho ocurrió en la costa Sur del municipio de Nagarote, en León.

En otro caso, Marlon Sequeira Bucardo, 20 años, sufrió una severa herida en el abdomen y otra cerca de la yugular al ser atacado por un toro cacho bajo en el sector la palma , en El Sauce, León.

El corneado fue llevado inicialmente al hospital primario Santos López y luego remitido al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello debido a su condición delicada.

