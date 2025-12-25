Muchacha sufre lesiones craneales al lanzarse ebria en piscina sin agua, en Villa El Carmen

Al hospital Lenin Fonseca fue trasladada la joven Sugey Luna, quien resultó con trauma craneal y otras lesiones al lanzarse a una piscina vacía en la comunidad Monte Fresco, en el municipio de Villa El Carmen.

Cazadores de noticias informaron que aparentemente Sugey andaba hasta donde el indio se amarró el caite de borracha, cuando en pleno alucín vio la piscina repleta de agua y se lanzó de cabeza para darse su chapuzón.

Por otra parte, la teniente María Fernanda Soza Briceño y José Alberto Miranda, miembros de los Bomberos Unidos, resultaron lesionados al volcarse el camión cisterna en que se movilizaban para atender una emergencia.

El percance sucedió en el municipio de San Francisco Libre, donde se volcó la cisterna B 162 que se dirigía a atender un conato de incendio cerca de las pacas para ganado en el sector del Rancho CARNIC.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Francisco Matamoros, de San Francisco Libre.

