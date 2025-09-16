type here...
24.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Sucesos

Muchacha se quita la vida por causas desconocidas en la ciudad de Managua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Por la vía de la asfixia mecánica se quito la vida la noche de este lunes la joven de apellidos Alanís Miranda, hecho ocurrido en la colonia Nicarao, en Managua.

Tragedias en Managua: muertes investigadas por la Policía

La joven se suicidó en la casa que alquilaba junto a una amiga, y el motivo de su acción se lo llevo a la tumba.

Por otra parte, Villa El Carmen, Managua, Marvin Valverde Díaz, alias “Marbucha”, falleció en su vivienda en La Aduana 1 por decisión propia.

Se desconocen las razones que lo llevaron a esta situación. El caso está siendo investigado por la Policía Nacional.

