Accidente en moto conducida por quinceañero cobra la vida de muchacha en el Caribe Norte

De forma inmediata murió la tarde de ayer la joven Bekelin Pereira Zepeda, de 21 años, al accidentarse en la moto en la que viajaba como pasajera en la comunidad Betania, carretera a Puerto Cabezas, Caribe Norte

Bekelin Pereira Zepeda

Informes indican que Bekelin, viajaba en la moto conducida por Wilber Douglas Downs, de 15 años, quien sufrió fractura expuesta en el antebrazo derecho por lo que fue llevado al Hospital Sandino Nuevo Amanecer de Bilwi.

Presuntamente la fatalidad ocurrió cuando ambos regresaban a Bilwi luego de bañarse en el río Wawa.

Al llegar a una curva localizada en la entrada a la comunidad Betania, Wilber perdió el control de la motocicleta e impactaron contra una valla de protección y cayeron en una cuneta.

Bekelin Pereira Zepeda era originaria del municipio de Waspam, pero habitaba en un barrio de Puerto Cabezas.