Muchacha es encontrada asesinada en carretera Granada-Malacatoya

Muerta por mano criminal fue encontrada este jueves la joven Katy Francela Rodríguez Mendoza, de 22 años, en un montarascal de la comarca Camino Real, en el kilómetro 65 de la carretera Granada–Malacatoya.

Según información preliminar y extraoficial, el cuerpo de Katy Francela presentaba señales de asfixia en el cuello, por lo que se presume fue estrangulada.

Supuestamente la joven Katy Francela Rodríguez Mendoza salió de su casa para encontrarse con su expareja, José Gabriel Espinoza López, quien desapareció tras el hallazgo del cuerpo de la muchacha.

La Policía de Granada anda buscando a José Gabriel Espinoza López por ser el principal sospechoso en la muerte de Katy Francela Rodríguez Mendoza, de quien se había separado hace 2 meses.