Mototaxista se vuelca en Managua por conducir como en la película Rápido y Furioso

Una cámara de seguridad grabó la irresponsabilidad del conductor de una mototaxi que se volcó en una intersección del barrio San Sebastián, en el distrito 2 de Managua.

Caponera se vuelca en Managua: imprudencia al volante

El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando a exceso de velocidad, el caponero intentó girar en una intersección.

La grabación muestra el momento que la caponera se vuelca y su conductor derrapa varios metros sobre una acera.

La caponera resultó con daños materiales. En tanto, su conductor sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo.