Mototaxista se vuelca en Managua por conducir como en la película Rápido y Furioso
Una cámara de seguridad grabó la irresponsabilidad del conductor de una mototaxi que se volcó en una intersección del barrio San Sebastián, en el distrito 2 de Managua.
El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando a exceso de velocidad, el caponero intentó girar en una intersección.
La grabación muestra el momento que la caponera se vuelca y su conductor derrapa varios metros sobre una acera.
La caponera resultó con daños materiales. En tanto, su conductor sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.