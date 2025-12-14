Motorizado termina carrera de la vida estrellado contra una cisterna en Malacatoya

El motociclista Brayan Muñoz Bermúdez, de 22 años, murió la noche del sábado al estrellarse contra una cisterna halada por un cabezal.

Brayan Muñoz Bermúdez, de 22 años

La fatalidad ocurrió en el kilometro 65 y medio de la carretera Malacatoya – Boaco, en el municipio de Granada, cuando Brayan Muñoz se desplazaba en una moto sin placa.

Lugareños dijeron que el motorizado no guardó la distancia y chocó contra la estructura metálica transportada en un remolque.

El pesado vehículo placa M 220-803 era conducido por Luis Lezama, de 54 años, quien estaba estacionado en la vía, sin ninguna señal preventiva.

