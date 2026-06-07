Motorizado resulta lesionado en violento accidente de tránsito en Estelí

Con lesiones de consideración resultó la noche de ayer sábado el motociclista Dreyling Antonio Pérez Bravo, de 20 años, al ser atropellado por un vehículo en las inmediaciones de la gasolinera Shell; en la ciudad de Estelí.

Estelí: atropellan a joven motociclista y huye conductor

Cazadores de noticias informaron que Dreyling Antonio circulaba de de oeste a este, cuando el carro que conducía una persona del sexo masculino no identificado, y quien de dirigia en sentido contrario, intento aventajar otro vehículo invadiendo el carril sobreviniendo el incidente vial.

Tras provocar la colisión, el automóvil se estrello contra otro vehículo que también se dirigía en sentido contrario. Testigos del accidente expresaron que el irresponsable conductor para evadir su responsabilidad abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Miembros de la Cruz Blanca Nicaragüense acudieron rápidamente al sitio para brindar atención pre hospitalaria trasladándolo al hospital de la localidad.

Agentes de la Policía Nacional también se presentaron en la escena para realizar las investigaciones correspondientes.