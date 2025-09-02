type here...
Motorizado resulta lesionado al impactar camioneta que se voló un alto en Jinotepe

Por Jhonny Martínez
El joven Wilmer Antonio Mora González, de 26 años, resultó lesionado luego de impactar en moto contra una camioneta en el barrio San Felipe, de Jinotepe, Carazo.

Accidente en Jinotepe: Joven lesionado en moto
A consecuencias del impacto, el joven sufrió trauma en la pierna derecha, trauma de tórax, golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe.

Presuntamente, el accidente ocurrió cuando la camioneta verde con placas CZ 14-188, irrespetó la señal de alto, provocando que Wilmer Mora González la impactara con su moto matrícula CZ 21-840.

