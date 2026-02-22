Motorizado queda mallugado tras accidentarse en Pantasma, Jinotega

El motociclista José González Hernández, de 28 años, resultó con múltiples lesiones en su humanidad, al chocar contra dos camionetas, en el kilómetro 174 de la carretera Jinotega – Pantasma.

Según testigos, José González invadió el carril contrario y colisionó la camioneta que conducía Auxiliadora Rivera.

A causa del impacto, rebotó contra otra camioneta conducida por Adrian Chavarría,

En el hecho, José González sufrió múltiples lesiones en su humanidad que lo mantienen magullado en el hospital Victoria Mota, de Jinotega.

