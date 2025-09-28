Motorizado pierde la vida al impactar la cabeza contra un poste de concreto, en Somoto

Eduardo José Hernández, de unos 20 años, murió la madrugada de hoy domingo al accidentarse en motocicleta en el casco urbano de Somoto, en el departamento de Madriz.

Eduardo José Hernández perdió la vida en un accidente de motocicleta

El ahora occiso se desplazaba en presunto estado de ebriedad, en la moto placa ES 33-694, cuando perdió el control y pegó la cabeza contra un poste de concreto.

A causa del impacto, Eduardo José Hernández sufrió una fractura en el cráneo que lo dejó muerto sobre una calle adoquinada.

Eduardo José Hernández habitaba en la Zona 11 de Somoto, en Madriz, donde será sepultado por sus familiares.

Somoto: joven muere en accidente de moto este domingo



