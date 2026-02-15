Motorizado pierde la vida al impactar contra barandas de puente en Jinotega

El joven José Sandoval Pineda murió la mañana de hoy domingo, minutos después de accidentarse en motocicleta, en el puente Los Chávez, en Jinotega.

Trágico accidente de moto en Jinotega: Fallece joven

Lugareños dijeron que al llegar al puente, el motorizado perdió el control por causas desconocidas, impactando contra las barandas metálicas de protección.

En el hecho, Sandoval Pineda sufrió una fractura en el cráneo que le causó la muerte cuando era atendido en sala de emergencia del hospital Victoria Mota, de Jinotega.

