Motorizado fallece luego de estrellarse contra macetera de concreto en Nagarote

En el centro de salud “Doctor Raúl Vargas”, de Nagarote, León, falleció el joven Juan Carlos Díaz, de 25 años de edad, tras haberse accidentado en motocicleta en horas de la madrugada de este lunes.

Trágico accidente en Nagarote: joven pierde la vida

Juan Carlos iba conduciendo una moto marca Raybar estilo montañera placa JI 23-157 cuando por causas desconocidas impactó contra una macetera de concreto en el Paseo de La Naturaleza, de Nagarote.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Unidos de Nagarote quienes asistieron al motociclista y lo llevaron al centro de salud en donde se rindió ante la muerte a causa del trauma craneal severo que sufrió.

El infortunado Juan Carlos Díaz habitaba de la escuela del barrio Sonrisa de Dios cuadra y media al Oeste en la ciudad de Nagarote.



